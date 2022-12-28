Правила поведения: советы, которые помогут выжить во время войны

С первых дней полномасштабного вторжения РФ было понятно, что враг будет атаковать не только военные объекты, но и будет целить мирную и гражданскую. Таким образом, жизнь украинцев уже более 10 месяцев находится под постоянной угрозой. Чтобы существенно увеличить шансы на его сохранение, следует соблюдать целый ряд правил поведения и советов.

ТСН.ua в рамках реализации Программы гражданской защиты, которую выполняет Фонд Восточная Европа в партнерстве с Hala Systems Inc. на средства Европейского Союза, собрал полезные советы, как выжить в условиях угроз военного характера.

Конечно, лучшим и самым действенным будет уехать из страны или регионов, где идут активные боевые действия. Однако, если это невозможно, то нужно четко соблюдать определенные правила поведения – заранее подготовить "тревожный чемодан" и свой дом, не пренебрегать воздушными тревогами и спускаться во время них в укрытие.

Уведомление о воздушной тревоге и алгоритме действий в случае сирены

Главное правило сегодняшнего дня – всегда держите включенными уведомления о тревогах. Система предупредит вас о любой опасности. Алгоритм действий при воздушной тревоге прост – пройти в укрытие. Для этого лучше заранее найти адреса укрытий возле тех мест, где вы находитесь чаще всего. Можно также выписать 2-3 адреса ближайших к вам укрытий на случай, если первое из них, в которое вы придете, будет переполнено.

Как подготовить укрытие

Поскольку в Украине война, то воздушная тревога и опасность могут длиться не один час, а в случае техногенных катастроф и несколько суток. Это означает, что укрытие должно быть подготовлено к длительному пребыванию. Чаще всего люди прячутся в подвалах домов, поскольку это ближайшее место, где можно переждать опасность. Поэтому важно заблаговременно позаботиться о его обустройстве. Для этого координируйтесь с соседями, проверьте подвал вашего дома, уберите там, сделайте запас продуктов и вещей первой необходимости.

Что должно быть в укрытии:

питьевая вода (из расчета 1,5-2 л в сутки на одного человека);

утепление – карематы, одеяла, спальники и пледы;

пища длительного хранения – консервы, снеки, сухофрукты;

аптечка и средства гигиены;

освещение – фонарики, свечи и т.д.

Также эксперты советуют запастись всем необходимым дома и на случай эвакуации или пребывания в укрытии в течение нескольких дней сложить "тревожный чемодан".

В список минимального набора вещей, которые должен иметь каждый украинец, входят:

вода питьевая (из расчета 1,5-2 л в сутки на одного человека) и техническая (для приготовления пищи и гигиены 10-12 л в сутки на одного человека);

утепление – карематы, одеяла, спальники, пледы и теплые вещи;

пища длительного хранения – мясные и рыбные консервы, снеки, галеты, сухофрукты, высококалорийные сладости (черный шоколад с орехами, горсть леденцов), крупа перловая, гречневая, рис длиннозерный, макароны, вермишель, сухие овощные полуфабрикаты;

аптечка;

средства гигиены и антисептические и дезинфицирующие средства;

освещение и подзарядка – фонарики, свечи, батарейки, повербанки и т.п.;

средства связи – радиоприемник, заряженные телефоны

Следует также отметить, что минимальное количество дней, на которые следует сделать запас пищи и воды – три.

"Тревожный чемодан": как собрать и что положить

"Тревожный или экстренный чемодан" – это базовый набор вещей для выживания в экстремальных или военных ситуациях до прибытия спасателей или к безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, например, к укрытию при обстреле или ракетной атаке, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой.

Содержимое: необходимый минимум одежды, предметов гигиены, медикаментов, средств индивидуальной защиты и продуктов питания.

Следует отметить, что эксперты по выживанию советуют отказаться от камуфляжного цвета, поскольку с таким рюкзаком вас могут принять за участника боевых действий, военного, а не гражданского.

Список вещей, которые спасатели советуют положить в "тревожный чемодан":

Копии важных документов в полиэтиленовой упаковке. Предварительно сделайте копии всех важных документов – паспорта, автомобильных прав, документов на недвижимость, автомобиль и т.д. Документы нужно составлять так, чтобы в случае необходимости их можно было быстро достать. В некоторых источниках рекомендуют среди документов содержать несколько фотографий родных и близких.

Кредитные карты и наличные деньги. Пусть у вас будет небольшой запас денег.

Карту местности, возможно компас, часы наручные, а также информацию о способе связи и условленном месте встречи вашей семьи.

Средства гигиены: зубная щетка и зубная паста, небольшой кусок мыла, полотенце (имеются в упаковке, прессованные), туалетная бумага, несколько упаковок одноразовых сухих и влажных салфеток, несколько носовых платков, средства интимной гигиены, бритву, маникюрный набор.

Средства связи и информации (небольшой радиоприемник) и батареи к радиоприемнику (если нужны).

Фонарик (лучше несколько) и запасные элементы питания к нему, спички (желательно туристические), зажигалку, свечи.

Многофункциональный инструмент, включающий лезвие ножа, шило, пилу, отвертку, ножницы и т.д.

Нож, топор, сигнальные средства (свисток, фальшфеер и т.д.).

Несколько мусорных пакетов объемом 120 литров. Могут заменить палатку или тент, если разрезать.

Рулон широкого скотча.

Упаковка презервативов. Презерватив при необходимости может использоваться для защиты от влаги спичек и зажигалок, как жгут для остановки кровотечения, надежной закупорки емкостей от насекомых и песка, переноски воды.

Блокнот и карандаш, нитки и иголки.

Аптечка первой помощи. В ее состав, по советам ГСЧС, обязательно должны входить: бинты, лейкопластырь, вата, йод, активированный уголь (интоксикация), парацетамол (жаропонижающий), обезболивающий, от диареи, желудочно-инфекции, капли для глаз, жгут, шприцы; лекарство, которое вы принимаете (минимум в неделю), с описанием способа применения и дозы; рецепты; фамилии и мобильные телефоны ваших врачей (следите за сроком годности лекарства).

Одежда: комплект нижнего белья (2 пары), носки хлопчатобумажные (2 пары) и шерстяные, запасные брюки, рубашку или кофту, плащ-дождевик, вязаную шапочку, перчатки, шарф (может понадобиться в самых неожиданных ситуациях), удобная, надежная.

Полиуретановый коврик или каремат, спальник и мини-палатка (если позволяет место).

Посуда (лучше металлическая): котелок, флягу, ложку, кружку.

Горелка газовая, баллон газовый или сухой спирт.

Запас еды на несколько дней – все, что можно есть без предварительной обработки и не занимает много места, долго сохраняется (нескоропортящиеся), например: высококалорийные сладости (черный шоколад с орехами, горсть леденцов), набор продуктов (тушенка, галеты, суп-пакеты), мясные и рыбные консервы), если позволяет место – крупа перловая, гречневая, рис длиннозерный, макароны, вермишель, сухие овощные полуфабрикаты, водка, спирт питьевой.

Запас питьевой воды на 1-2 дня, который нужно периодически обновлять (она не должна быть застояна).

Чеклист и полезные советы в составлении "тревожного чемодана"

Важно собрать "тревожный чемодан" заранее и поставить его в удобном месте, чтобы в случае опасности была возможность очень быстрого доступа к нему. Кроме того, как советует эксперт по выживанию Сергей Вишневский, в "чемодан" нужно сложить вещи, которые проверены практикой. То есть те, которые вы уже использовали, а не принесли в упаковке из магазина (это правило не касается пищи).

Эксперты также рекомендуют использовать в качестве "тревожного чемодана" именно рюкзак, поскольку с ним удобно передвигаться, он не ограничивает движения, у вас свободные руки.

Что касается заключения вещей, то их советуют сложить так, чтобы распределить вес равномерно. Хорошо иметь рюкзак с подвалом (нижним клапаном). Тяжелее всего следует складывать на дно, острые предметы или предметы с острыми углами нужно положить так, чтобы они не касались спины. Вещи, которые могут понадобиться в первую очередь, положить – во внешние карманы, а то, что можно повредить или раздавить – вверх.

Еще раз напомним обобщенно, что обязательно должно быть в "тревожном чемодане": средства для гигиены, сигнализация и освещение, принадлежности для приготовления или разогрева воды и еда, сама еда и запасы воды, средства связи, навигация документы, аптечка, вещи для утепления и защиты (теплая одежда, спальник, каремат).

Общий вес "экстренного чемодана", по рекомендациям ГСЧС, не должен превышать 50 килограммов. Но, как показывает практика, для большинства людей, особенно женщин, такой вес очень большой. Поэтому эксперты говорят, что рюкзак должен весить не больше 25 килограммов.

Война – это опасность на каждом шагу и не всегда человек может успеть отреагировать на угрозу обстрела или ракетной атаки врага вовремя. Не всегда есть возможность или время пройти в укрытие. Поэтому важно также подготовить и свой дом к войне.

Подготовка дома

Чтобы подготовить дом к угрозам и опасностям в условиях войны, спасатели советуют:

нанести защитные полосы из скотча (бумаги, ткани) на оконные стекла для повышения его устойчивости к взрывной волне и уменьшения количества обломков и избежания травм в случае его повреждения;

по возможности оборудуйте укрытие в подвале, защитите его мешками с песком, предусмотрите наличие аварийного выхода;

при наличии земельного участка оборудуйте укрытие на таком расстоянии от дома, которое больше его высоты;

обеспечите жилище запасами питьевой и технической воды, а также произведите запас продуктов длительного хранения;

дополнительно укомплектуйте домашнюю аптечку средствами предоставления первой медицинской помощи;

подготовьте фонарики (комплекты запасных элементов питания), керосиновые лампы и свечи на случай отключения энергоснабжения;

подготовьте (закупите) приборы (примус) для приготовления пищи при отсутствии газа и электроснабжения;

подготовьте необходимые вещи и документы на случай срочной эвакуации или перехода в защитные сооружения гражданской обороны или других хранилищ (подвалов, погребов и т.п.);

при приближении зимнего периода необходимо продумать вопрос обогрева дома в случае отключения централизованного отопления.

Правила поведения населения во время войны

Кроме дома, нужно подготовить себя и свою семью соблюдать определенные правила поведения, которые помогут выжить во время опасности.

Необходимо:

сохранять личное спокойствие, не реагировать на провокации;

не извещать о своих будущих действиях (планах) малознакомых людей, а также знакомых с ненадежной репутацией;

всегда иметь с собой документ (паспорт), удостоверяющий личность, сведения о группе крови и близких родственников, возможные проблемы со здоровьем (аллергию на медицинские препараты и т.п.);

знать местоположение защитных сооружений гражданской обороны вблизи места жительства, работы в местах частого посещения (магазины, базар, дорога к работе, медицинские учреждения и т.д.). Без необходимости стараться как можно меньше находиться вне места жительства, работы и малознакомых местах;

в случае выхода из помещений, передвижения по лестнице многоэтажек или к сооружению гражданской обороны (хранилища) соблюдать правила правой руки (как при движении автомобильного транспорта) во избежание давки. Пропускать вперед и оказывать помощь женщинам, детям, пожилым и инвалидам, что значительно сократит сроки занятия укрытия;

избегать мест скопления людей;

в случае получения какой-либо информации от органов государственной власти о возможной опасности или мерах по повышению безопасности передать ее другим людям (по месту жительства, работы и т.п.);

при появлении вооруженных людей, военной техники, беспорядков немедленно покинуть этот район;

усилить внимание и по возможности также покинуть этот район при появлении средств массовой информации стороны-агрессора;

о людях, которые не ориентируются на местности, разговаривают с акцентом, имеют нехарактерную внешность, совершают противоправные и провокационные действия, совершают непонятную работу и т.п. – немедленно проинформировать органы правопорядка, местную власть, военных;

при попадании в район обстрела – спрятаться в ближайшее защитное сооружение гражданской обороны, хранилище (укрытие). При отсутствии приспособленных хранилищ для укрытия использовать неровности рельефа (канавы, окопы, углубления от взрывов и т.п.). В случае внезапного обстрела и отсутствия вблизи сооружений гражданской защиты, хранилища и укрытия – лягте на землю головой в сторону, противоположную взрывам. Голову следует прикрыть руками (при наличии для прикрытия головы использовать чемодан или другие вещи). Не выходите из укрытия до конца обстрела;

в случае, если вы стали свидетелем ранения или смерти людей, противоправных к ним действий (арест, похищение, избиение и т.п.), следует пытаться выяснить и сохранить больше информации о них и обстоятельствах происшествия для оказания помощи, поиска, установления личности и т.д. Необходимо помнить, что вы сами или близкие вам люди, также могут оказаться в затруднительном положении и будут нуждаться в помощи.

Не рекомендуется:

читать новости из сомнительных, неофициальных, непроверенных источников;

подходить к окнам, если услышите выстрелы;

наблюдать за ходом боевых действий;

стоять или перебегать под обстрелом;

конфликтовать с вооруженными людьми;

носить армейскую форму или камуфлированную одежду;

демонстрировать оружие или предметы, похожие на нее;

подбирать брошенные оружие и боеприпасы.

Больше о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях читайте в Алфавите безопасности ГСЧС по ссылке.