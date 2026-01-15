Правила войны дронов снова меняются: "Флэш" предупредил о новой угрозе

Обломки русского дрона

Российские оккупанты продолжают совершенствовать свои средства поражения, интегрируя в них спутниковые технологии. Если раньше терминалы Илона Маска встречались только на беспилотниках типа Молния, то теперь их применение расширилось.

Об этом сообщил военный эксперт по радиоэлектронной борьбе и связи Сергей Флеш Бескрестнов в своем Telegram-канале.

«Большая беда для нас»

По словам эксперта, сегодня, 15 января, впервые зафиксирован факт управления БПЛА типа БМ-35 через систему Starlink.

Это существенно изменяет эффективность вражеского оружия:

Иммунитет к РЭБ: Такой дрон невозможно «посадить» или сбить с курса обычными средствами радиоэлектронной борьбы, поскольку канал связи идет через спутник, а не через наземные радиочастоты.

Высокая точность: Дрон находится под полным контролем оператора из РФ до момента удара, что позволяет маневрировать и поражать движущиеся цели.

«Это большая беда для нас. БПЛА с таким типом управления точно попадают в цель», — подчеркнул «Флэш».

«Шахеды» на очереди

Самым тревожным прогноз эксперта относительно дальнейшего масштабирования этой технологии. Бескрестнов считает, что появление иранских дронов-камикадзе, оборудованных спутниковой связью, неизбежно.

"Когда полетят "Шахеды" на Старлинку, это только вопрос времени и, возможно, даже дней, а не месяцев", - предупредил он.

Это означает, что традиционные методы «спуфинга» (подмены GPS-координат), которыми защищают украинские города от «Шахедов», могут стать неэффективными против модернизированных версий.

Напомним, Иран продемонстрировал новый беспилотник-камикадзе Hadid-110 . По данным государственных медиа и технических описаний американской военной базы OE Data Integration Network, он может развивать скорость до 510 км/ч.