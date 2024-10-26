Правительство частично восстановило бронирование военнообязанных: кого будет касаться

Работники, имеющие статус забронированных до 31 мая 2024 года смогут без проблем продлить свой срок бронирования на такой же период.

Такое решение было согласовано на заседании правительства, передает пресс-служба Кабмина.

«Это обеспечит стабильную работу стратегически важных отраслей экономики, в том числе работающих на оборону, — говорится в сообщении.

Отмечается, что аудит решений по предоставлению статуса критически важных предприятий, принятых за последние четыре месяца, продлится до 15 ноября. Аудит проводится из-за аномального увеличения количества таких предприятий и забронированных работников, что имеет целью усиление обороноспособности государства и предотвращение злоупотреблений.

Сообщается, что по результатам аудита ответственные министерства оценят возможные недобросовестные действия и потенциальный коррупционный характер. Правительство на основе полученных данных обновит критерии бронирования, чтобы механизм работал в пользу безопасности, обороны и экономики страны.

Напомним, ТСН.ua писало о том, что в Украине внесли изменения в правила бронирования сотрудников. Это предполагает паузу в бронировании, возможность оформления онлайн бронирования и подготовку инициатив по экономическому бронированию.

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