Правительство Германии официально согласовало передать Украине танки Leopard

В среду, 25 января, Германия официально согласилась передать Украине 14 танков Leopard 2 собственного производства. Речь идет о роте – 14 танков. Их передадут ВСУ из состава Бундесвера.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальное заявление ФРГ.

"Это результат интенсивных консультаций с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии", – говорится в заявлении.

Отмечается, что канцлер Олаф Шольц объявил на заседании правительства, что его страна приняла решение о предоставлении украинским вооруженным силам основных боевых танков Leopard 2. По его словам, Германия и дальше будет усиливать свою военную поддержку Украине.

"Это решение отвечает нашей хорошо известной линии поддержки Украины по мере наших возможностей. Мы действуем в тесно скоординированной международной манере", – сказал Шольц в заявлении.

Кроме того, Берлин разрешил другим странам отправлять в Украину эту современную тяжелую технику. Отмечается, что такое решение "открывает путь другим странам, таким как Польша, Испания и Норвегия, поставлять свои запасы в Украину".

"Германия предоставит странам-партнерам, которые хотят быстро передать Украине танки "Leopard-2" из своих запасов, соответствующие разрешения на их передачу", — говорится в заявлении.

В свою очередь, издание Die Welt пишет, что спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил: этот шаг происходит в координации с международными партнерами и его цель "быстро сформировать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2".

Leopard для Украины

Вечером 24 января немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники заявило, что Берлин принял решение передать Украине основные боевые танки Leopard 2. Издание писало, что решению, очевидно, предшествовали интенсивные консультации с союзниками, "особенно в Вашингтоне".

Кроме того, в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров принять решение о передаче ВСУ современным танкам. По его словам, у союзников нужно количество танков.

В свою очередь, CNN, ссылаясь на представителя министерства обороны Германии, сообщило, что на складах Бундесвера есть 320 Leopard 2. Однако неизвестно, сколько из них готово к использованию на поле боя.

К слову, во время "Рамштайна" 20 января участники не приняли решения о поставках Leopard. Тогда германский министр обороны Борис Писториус заявил, мол, Берлин готов ускорить передачу танков. Впрочем, если у его страны будет соответствующие договоренности с союзниками.

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