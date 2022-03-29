Правительство готовит программу поддержки украинцев, которых принудительно депортировали в Россию — Верещук

Министр дала советы гражданам Украины.

Правительство готовит программу поддержки украинцев, принудительно депортированных в Россию.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Верещук заявила, что уже многие смогли вернуться в Украину с российской территории, куда их принудительно переместили. И правительство готовит программу поддержки таких людей. Они должны знать, что их здесь ждут и помогут им.

"Если у таких людей есть при себе документы, подтверждающие их личность (к сожалению, россияне отчасти их отбирают), и есть возможность – следует добраться до украинских консульских учреждений или позвонить.

Так вы можете получить реальную помощь и вернуться в Украину и устроиться", – цитирует Верещук официальный сайт Правительства.

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