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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Правительство хочет расширить программу "Контракт 18-24": какие специальности могут добавить

В ОПУ предлагают увеличить срок контракта для операторов дронов, потому что их подготовка длится гораздо дольше, чем для других специальностей.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Мобилизация в Украине

К программе «Контракт 18-24» могут добавить специальности, связанные с БПЛА

Украинские власти рассматривают возможность расширить программу «Контракт 18–24», чтобы привлечь в ряды Сил обороны молодежь, которая получит военные специальности, связанные с дронами. Такой шаг обосновывают расширением применения беспилотников в боевых действиях и, как следствие, большим спросом на эти специальности.

Об этом сообщил заместитель руководителя ОПУ Павел Палиса.

«80% поражений вражеской техники и личного состава противника — это заслуга расчетов БПЛА. Можно долго спорить о роли танка в современной войне или способах применения артиллерии, но отрицать важность беспилотников невозможно. Поэтому рассматриваем расширение программы 18–24 по специальностям, связанным с дронами», — написал он.

По мнению Палисы, для таких специальностей должен быть предусмотрен более длинный контракт, ведь их подготовка длится гораздо дольше, чем для пехотинцев.

«Это точно должен быть более длительный контракт — например, два года, потому что срок обучения и адаптации пилота существенно больше, чем у пехотных специальностей», — подчеркнул Павел Палиса, добавив, что готов к обсуждению стратегии расширения программы «Контракт 18-24» с обществом.

Напомним, геймеры из разных стран стали «секретным оружием» ВСУ. Теперь это немаловажная часть подразделений беспилотной разведки и ударной авиации украинской армии.

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