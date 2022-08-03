Правительство издало распоряжение об обязательной эвакуации с Донетчины: в какие области будут вывозить украинцев

В среду, 3 августа, Кабинет министров издал распоряжение об обязательной эвакуации населения Донецкой области в безопасные районы Украины.
Жителей неоккупированных территорий Донецкой области будут вывозить в 13 областей. Причина эвакуации – разрушение газопроводов в регионе и, как следствие, невозможность его отапливать в зимний период.
Соответствующее распоряжение от 2 августа 2022 г. № 679-р опубликовано на Правительственном портале.
Речь идет об эвакуации из мест, где продолжаются постоянные боевые действия, уничтожена инфраструктура, нет отопления и света, нет возможности доставлять лекарства и продукты питания.
Эвакуацию будут осуществлять в безопасные районы:
- Винницкой,
- Волынской,
- Житомирской,
- Закарпатской,
- Ивано-Франковской,
- Кировоградской,
- Львовской,
- Полтавской,
- Ровенской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Черкасской,
- Черновицкой области.
"Председателям областных государственных администраций (начальникам областных военных администраций) вместе с Министерством обороны, Министерством развития общин и территорий, Министерством инфраструктуры, Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и с участием Службы безопасности, акционерного общества "Укрзализныця" организовать и провести обязательную эвакуацию в соответствии с Порядком проведения эвакуации в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций", — говорится в документе.
Напомним, перед началом отопительного сезона 2022-2023 государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области. Придется эвакуировать не менее 200-220 тысяч жителей Донбасса. Но если кто-то все же не хочет покидать дома, будет возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.
Во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация жителей Донецкой области. В тот день в Кропивницкий прибыл первый эвакуационный поезд с Донетчины.
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