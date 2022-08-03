Правительство издало распоряжение об обязательной эвакуации с Донетчины: в какие области будут вывозить украинцев

В среду, 3 августа, Кабинет министров издал распоряжение об обязательной эвакуации населения Донецкой области в безопасные районы Украины.

Жителей неоккупированных территорий Донецкой области будут вывозить в 13 областей. Причина эвакуации – разрушение газопроводов в регионе и, как следствие, невозможность его отапливать в зимний период.

Соответствующее распоряжение от 2 августа 2022 г. № 679-р опубликовано на Правительственном портале.

Речь идет об эвакуации из мест, где продолжаются постоянные боевые действия, уничтожена инфраструктура, нет отопления и света, нет возможности доставлять лекарства и продукты питания.

Эвакуацию будут осуществлять в безопасные районы:

Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой области.

"Председателям областных государственных администраций (начальникам областных военных администраций) вместе с Министерством обороны, Министерством развития общин и территорий, Министерством инфраструктуры, Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и с участием Службы безопасности, акционерного общества "Укрзализныця" организовать и провести обязательную эвакуацию в соответствии с Порядком проведения эвакуации в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций", — говорится в документе.

Напомним, перед началом отопительного сезона 2022-2023 государство ввело обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области. Придется эвакуировать не менее 200-220 тысяч жителей Донбасса. Но если кто-то все же не хочет покидать дома, будет возможность отказаться от эвакуации в письменном виде.

Во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация жителей Донецкой области. В тот день в Кропивницкий прибыл первый эвакуационный поезд с Донетчины.

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