Правительство наработало 9 основных направлений того, как страна будет жить и защищаться в условиях войны

Правительство наработало 9 основных направлений того, как страна будет жить и защищаться в условиях войны

Состоялось первое с начала войны заседание Кабинета министров.

За последние недели правительство наработало 9 основных направлений того, как страна будет жить, работать, накапливать ресурсы, защищаться в условиях полномасштабной войны.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Каждый день каждое из этих направлений мы наполняем конкретными решениями", — отметил он.

Так, первый ключевой пункт — «Армия превыше всего». Речь идет об обеспечении сил обороны всем необходимым. Денежные выплаты, оружие, техника, еда, горючее, развитие военно-промышленного комплекса.

"Все ресурсы прежде всего направляем именно на силы обороны. Десятки миллиардов уже перераспределили на армию, и так будем делать и дальше. Отдельный блок – это оружие из заграницы. Здесь я не буду вдаваться в детали. Точно могу сказать, что обеспечим армию — обеспечим победу", — рассказал Шмыгаль.

Напомним, что Национальный банк уже перечислил на нужды военных около 13,2 млрд грн. В настоящее время остаток средств на спецсчете составляет 91,5 млн. грн.

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