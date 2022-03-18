Правительство отменило почти все проверки бизнеса на время войны — Шмыгаль

Правительство отменило почти все проверки бизнеса на время войны — Шмыгаль

Чтобы начать работу, нужно подать документы через портал "Дія" и все.

Правительство отменило почти все проверки, которые могут затруднять жизнь бизнеса во время войны, кроме тех, которые связаны с безопасностью страны. На момент военного положения бизнес переходит на декларативный принцип работы.

Об этом сообщил в обращении премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 марта.

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"Как уже анонсировал президент Украины, мы фактически упраздняем подавляющее большинство разрешений, кроме тех, которые связаны с безопасностью страны. На время войны бизнес переходит на декларативный принцип работы", — рассказал глава правительства.

Шмыгал. рассказал, что для того, чтобы начать работу, нужно подать документы через портал "Дія" и все. Не нужно ждать решения государственного органа. Премьер отметил, что разрешительные документы останутся буквально для нескольких видов деятельности, как работа с опасными отходами, производство лекарств, вопросы ядерной энергетики.

"Сейчас максимальная свобода бизнеса – это необходимое условие для формирования сильной экономики в нашем государстве", — сказал Шмыгаль.

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