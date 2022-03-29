Правительство Польши приняло решение отказаться от российского угля

Также Польша готовится заморозить активы русской Федерации.

Правительство Польши поддержало законопроект, предусматривающий запрет импорта угля из страны-агрессорки России.

Об этом пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на заявление представителя правительства Петра Мюллера.

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"Мы не хотим, чтобы импорт угля продолжался... Европейский Союз пока не одобрил такие действия", – сказал представитель правительства.

Также польское правительство одобрило законопроект о специальных механизмах противодействия поддержанию агрессии против Украины. Речь идет, правительство расширит национальные полномочия по замораживанию российских и других активов, связанных с поддержкой агрессии РФ против Украины.

"Законопроект предусматривает, что мы будем блокировать активы субъектов, способствующих поддержке военного вторжения России в суверенную и независимую Украину ", — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к правительству Дании призвал ЕС как можно быстрее отказаться от российской нефти.

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