Правительство Польши приняло решение отказаться от российского угля

Также Польша готовится заморозить активы русской Федерации.
Правительство Польши поддержало законопроект, предусматривающий запрет импорта угля из страны-агрессорки России.
Об этом пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на заявление представителя правительства Петра Мюллера.
"Мы не хотим, чтобы импорт угля продолжался... Европейский Союз пока не одобрил такие действия", – сказал представитель правительства.
Также польское правительство одобрило законопроект о специальных механизмах противодействия поддержанию агрессии против Украины. Речь идет, правительство расширит национальные полномочия по замораживанию российских и других активов, связанных с поддержкой агрессии РФ против Украины.
"Законопроект предусматривает, что мы будем блокировать активы субъектов, способствующих поддержке военного вторжения России в суверенную и независимую Украину ", — сказано в документе.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к правительству Дании призвал ЕС как можно быстрее отказаться от российской нефти.
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