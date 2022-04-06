Правительство расширило список оружия, которое могут применять члены терробороны

Перечень оружия существенно расширили.
Кабинет министров Украины расширил перечень оружия, которое могут применять члены добровольческих формирований территориальных громад.
Об этом говорится в постановлении №403 от 5 апреля.
Что изменилось:
– слова "личного охотничьего оружия и патронов к нему" заменили на "личного охотничьего оружия, стрелкового оружия, других видов вооружения и боеприпасов к ним".
"Стрелецкое оружие" – огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы пулями или другими видами патронов.
Другие виды вооружения – артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним, средства управления оружием (огнем), системы дистанционного управления ракетами, оборудование для транспортировка и обслуживание ракет, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты.
В постановлении также говорится, что перенос или перевозка членами добровольческих формирований личного охотничьего оружия, стрелкового оружия, других видов вооружения и боеприпасов к ним осуществляется с согласия соответствующего командира добровольческого формирования.
Напомним, Байден распорядился предоставить мощную дополнительную военную помощь Украине.
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