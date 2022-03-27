Правительство разработало механизм фиксации ущерба украинцев, имущество которых разрушила война

Через неделю опция будет доступна в "Дії".
Каждый украинец, дом которого пострадал из-за войны России против Украины, сможет зафиксировать повреждения с помощью "Дії".
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
По его словам, Кабинет министров принял постановление о порядке сбора и учета информации о поврежденном и уничтоженном в результате боевых действий недвижимое имущество через портал и приложение "Дія". Эта опция должна быть доступна уже через неделю.
По словам главы правительства, благодаря этому у Кабмина будет возможность подсчитать убытки и оценить, сколько средств нужно Украине на восстановление.
"Мы все отстроим: каждый дом, каждую квартиру, каждую улицу каждого пострадавшего города. И этот процесс начинается уже сейчас - по сбору информации и фиксации ущерба", - подчеркнул Денис Шмигаль.
Как сообщалось, правительство начало программу для трудоустройства переселенцев. За каждого трудоустроенного переселенца государство выплатит работодателям 6500 гривен. Эти средства работодатели будут тратить на оплату труда таких работников.