Кабмин разрешил привлечь гражданские медучреждения для проведения военно-медицинской комиссии

Договоры будут заключаться, когда НСЗУ откроет конкурс после согласования спецификаций Министерством здравоохранения Украины.

Правительство страны разрешило привлекать гражданские медучреждения к работе военно-врачебных комиссий, чтобы усилить состоятельность.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства.

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Национальная служба здоровья Украины будет заключать договоры с этими учреждениями и обеспечивать оплату предоставленных услуг – 883 гривны за один комплексный медицинский осмотр.

В рамках пакета будут предоставляться следующие услуги:

Проведение лабораторных и инструментальных исследований;

Оценка пригодности лица к военной службе, назначение в случае необходимости необходимых консультаций и обследований для установления, уточнения или опровержения диагноза;

Направление лица при наличии показаний в другие медицинские учреждения для проведения необходимых консультаций и обследований, а также для предоставления специализированной медицинской помощи в случае необходимости;

Оформление проектов справок и формирование медицинских выводов о состоянии здоровья личности.

Объявление на новый пакет НСЗУ откроет после согласования спецификаций Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что новое постановление Кабмина, согласно которому во время мобилизации в стране украинцам теперь могут вручать повестки независимо от места их военного учета, на практике может оказаться несовершенным.

Кроме того, мы ранее информировали, что если военнослужащий просит проверить документы на улице или другом общественном месте, не нужно спорить с ним. Нужно просто поблагодарить за такое внимание и идти дальше. Задерживать вас он не имеет права.

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