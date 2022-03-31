Правительство РФ проводит соцопросы, чтобы узнать, как общество относится к "перемирию с Украиной" — российские СМИ

Правительство РФ проводит соцопросы, чтобы узнать, как общество относится к "перемирию с Украиной" — российские СМИ

Между тем, сам Путин якобы еще не принял окончательного решения о том, что будет дальше.

В России правительство пытается объяснить народу “перемирие” с Украиной. Путину уже доложили, что под такими санкциями страна “нормально жить не сможет”.

Об этом со ссылкой на несколько источников в правительстве РФ пишет издание "Медуза".

Журналистам издания источники в Кремле сообщили, что к концу марта российское военное руководство окончательно смирилось, что взять Киев силами, которые они перебросили для вторжения в Украину, невозможно.

При этом спикеры изначально были уверены в том, что российским оккупанты смогут взять Киев и другие города. Однако у них могли возникнуть проблемы с организацией новых организаций. Сейчас же источники утверждают, что главная задача Кремля теперь — удержать Донбасс.

“В правительстве идут совещания по разным отраслям примерно одного содержания: на старых запасах продержаться можно несколько месяцев. Что будет потом, если не будут сняты хоть какие-то санкции, неясно никому. Вернее, ясно, что все будет очень плохо. Начнутся инфраструктурные проблемы, проблемы с транспортом”, — отмечает близкий к федеральному кабинету министров источник “Медузы”.

Между тем, сам Путин якобы еще не принял окончательного решения о том, что будет дальше.

“С середины марта администрация президента пытается с помощью социологических опросов выяснить, как россияне на самом деле относятся к войне — и что сейчас беспокоит жителей страны”, — добавляют в издании.

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