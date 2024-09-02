Правительство Румынии одобрило законопроект о передаче Украине системы Patriot

В июне Бухарест заявил, что передаст Украине один из двух своих действующих Patriot при условии, что союзники заменят его аналогичной системой ПВО.

Правительство Румынии в понедельник, 2 сентября, одобрило законопроект, разрешающий безвозмездную передачу Украине системы противовоздушной обороны Patriot, и направил его на рассмотрение парламента.

Об этом сообщает Reuters.

В июне Бухарест заявил, что передаст Украине один из двух своих действующих Patriot при условии, что союзники заменят его аналогичной системой противовоздушной обороны.

"Румынский" Patriot является частью поставки пяти таких систем и других стратегических средств противовоздушной обороны, которые страны НАТО пообещали предоставить Украине.

"После того, как парламент примет закон, правительство сможет утвердить решение, которое сделает эту помощь реальной", – заявил представитель правительства Румынии Михай Константин.

Румыния в 2017 году подписала с США соглашение о покупке семи систем Patriot на сумму 4 миллиарда долларов. Первая партия была доставлена в 2020 году. В настоящее время Румыния получила четыре системы, две из которых уже эксплуатируются.

Румыния, член НАТО с 2004 года, имеет 650-километровую границу с Украиной, и обломки российских беспилотников неоднократно падали на ее территорию, поскольку РФ атакует украинские порты на реке Дунай.

Ранее сообщалось, что Румыния планирует производить ракеты "Нептун" из Украины.

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