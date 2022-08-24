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Правительство Швеции в ближайшее время предоставит Украине новый пакет помощи

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Правительство Швеции в ближайшее время предоставит Украине новый пакет помощи

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Швеция приветствовала Украину с Днем Независимости и напомнила, что готовит новый пакет помощи.

Правительство Швеции в ближайшее время объявит новый пакет помощи Украине.

Об этом сообщило посольство Швеции в Украине в поздравлении ко Дню Независимости.

"Сегодня Украина отмечает 31 год своей независимости. Сегодня также исполняется полгода с момента полномасштабного вторжения России в Украину. С 24 февраля украинский народ был вынужден платить еще большую цену за свою свободу. Тем не менее, Украина продолжает быть сильной в борьбе за защиту не только своей свободы, но и свободы всей Европы, в том числе и Швеции. Уже в ближайшее время шведское правительство объявит новый пакет помощи Украине. Швеция и дальше продолжит свою поддержку Украины и украинского народа, который мужественно защищает свою страну и свою независимость", — говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил сегодня, что Россия находится в "очень хрупком" положении.

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