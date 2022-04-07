Правительство сосредотачивает внимание на помощи жителям недавно деоккупированных территорий — Шмыгаль

Товары первой необходимости в первую очередь направляются на эти территории.
Правительство работает над разработкой программы помощи проживающим на территориях украинцам, которые недавно были деоккупированы.
Об этом во время своего видеообращения сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Сейчас фокус внимания Правительства также сосредоточен на помощи наших граждан на территориях, которые недавно были деоккупированы.
Во-первых на освобожденных территориях мы разрабатываем такие же программы, которые работают и для внутренних переселенцев.
Пищевые, лекарства, товары первой необходимости также в первую очередь направляются на эти территории. Мы закупили продуктовых наборов на 4,7 млрд грн, и тысячи из них уже бесплатно розданы нашим людям в прифронтовых и уволенных городах, — отметил он.
В этом же обращении Шмигаль сообщил, сколько в Украине вынужденных переселенцев и сколько вернувшихся из-за границы.
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