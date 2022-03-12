Правительство возместит расходы на коммуналку общинам, которые бесплатно примут переселенцев

Для получения компенсации, в частности, следует подать заявление в военную администрацию.

Кабинет министров возместит коммунальные расходы бюджетам общин, которые будут бесплатно принимать переселенцев.

Об этом в Facebook сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

По его словам, правительство приняло постановление в пятницу, 11 марта 2022 года.

Кто имеет право получить компенсацию?

Компенсацию коммунальных расходов могут получить общины, которые дали бесплатное убежище переселенцам в зданиях, помещениях коммунальной формы собственности (в школах, садах и др.).

О каких именно коммунальных расходах идет речь?

Речь идет о всех расходах, связанных с теплоснабжением, водоснабжением, водоотводом, газоснабжением, покупкой дров, паллетов и угля.

Как получить компенсацию?

Для получения возмещения общинам достаточно подать заявление в военную администрацию и чеки или сканы, подтверждающие оплату коммунальных услуг. Важно, не позднее третьего рабочего дня после отчетного месяца. Военные администрации будут посылать Минрегиону соответствующие данные по общинам, а Минрегион будет готовить акт правительства о выделении средств.

Когда приложение стартует?

Возмещаться будут расходы на коммунальные услуги, предоставленные с 1 марта 2022 года. То есть в начале апреля общины смогут подавать свои заявки на возмещение.

Кабмин запретил начисление, взыскание штрафов в случае несвоевременной или неполной оплаты жилищно-коммунальных услуг в условиях военного положения. Решение приняло правительство 6 марта 2022 года.

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