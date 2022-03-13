"Правления России надо менять": что говорят дети о войне в Украине (видео)

Россия уже 17 дней продолжает полномасштабную войну на Украине.

В ночь на 24 февраля Россия цинично напала на Украину и уже 17 дней продолжает свою агрессию, убивая гражданских людей и уничтожая инфраструктуру. Российское вторжение заставило многие украинские семьи покинуть свои дома и переехать в более безопасное место.

Съемочная группа "Радио Свобода" пообщалась с едущими из Украины семьями на украинско-польской границе возле пропускного пункта "Грушев".

Всего, как отмечается, с начала полномасштабного вторжения России, по данным ООН, из Украины выехало около 2,5 млн беженцев. Многие из украинцев направляются в Польшу. Вот что говорят дети, с которым пообщались журналисты на КПП, о войне в Украине:

Дарья 6 лет едет в Польшу:

– Вернемся обратно в Киев?

-Нет

-Нет? Не хочешь в Киев? Почему не хочешь?

-Там бахкает.

Сале Дамир, ученик 6 класса

– После того, как аннексировали Крым в 2014 году, я уже понял, что будет война. Нужно менять правление России к лучшему. Менять президента, потому что тот, который сейчас правит, он очень плох.

Напомним, в Хмельницком прооперировали мальчика из Киева: ребенок получил огнестрельное ранение.

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