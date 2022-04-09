Правоохранители Днепропетровской области эвакуировали из Краматорска более сотни человек (фото)

Правоохранители Днепропетровской области эвакуировали из Краматорска более сотни человек (фото)

Всех их доставили во временное убежище.

Правоохранители Днепровской области эвакуировали из Краматорска больше сотни человек, в том числе пострадавших от ракетного удара по железнодорожному вокзалу.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Стражи порядка эвакуировали из Краматорска 105 человек, среди которых 14 детей и один пострадавший от удара по ж/д вокзалу. Всех их доставили во временное убежище.

Также полицейские области во время патрулирования Божедаровской территориальной громады заметили автобус с беженцами из Мариуполя. Транспортное средство сломалось и перевозить дальше людей не могло.

“Правоохранители без промедлений оказали помощь в ремонте транспортного средства, после чего водитель автобуса продолжил движение. Главное в работе офицера общины — не оставаться в стороне от человеческих проблем”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

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