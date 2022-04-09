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Правоохранители Днепропетровской области эвакуировали из Краматорска более сотни человек (фото)

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Правоохранители Днепропетровской области эвакуировали из Краматорска более сотни человек (фото)

Национальная полиция Днепропетровской области

Всех их доставили во временное убежище.

Правоохранители Днепровской области эвакуировали из Краматорска больше сотни человек, в том числе пострадавших от ракетного удара по железнодорожному вокзалу.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Стражи порядка эвакуировали из Краматорска 105 человек, среди которых 14 детей и один пострадавший от удара по ж/д вокзалу. Всех их доставили во временное убежище.

Также полицейские области во время патрулирования Божедаровской территориальной громады заметили автобус с беженцами из Мариуполя. Транспортное средство сломалось и перевозить дальше людей не могло.

“Правоохранители без промедлений оказали помощь в ремонте транспортного средства, после чего водитель автобуса продолжил движение. Главное в работе офицера общины — не оставаться в стороне от человеческих проблем”, — рассказали в пресс-службе Нацполиции области.

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