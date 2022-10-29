Правоохранители обнаружили в Харьковской области "дипломы", которые россияне оформили с ошибками (фото)

В субботу, 29 октября, в деоккупированном Волчанске в Харьковской области правоохранители обнаружили дипломы российского образца с грамматическими ошибками.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Правоохранители провели осмотр медицинского колледжа в Волчанске.

"Среди изъятого правоохранителями: образовательная программа по стандартам РФ, бухгалтерские сведения по выплатам заработной платы преподавательскому составу в рублях, список персонала для получения российских сим-карт и дипломы образца РФ, подписанные так называемым "главой ВГА Харьковской области". Оккупанты так спешили внедрить российское образование на Харьковщине, забывшие собственный язык. В дипломах есть ошибка: "профессиональный колледж" россияне решили писать с одной буквой "с", — говорится в сообщении.

Прокуроры изъяли доказательства, которые в дальнейшем будут использованы для полного и всестороннего расследования преступлений России и коллаборантов.

Деоккупация Харьковщины

В сентябре ВСУ начали контрнаступление в Харьковской области, освобождая от оккупантов деятки населенных пунктов.

После освобождения городов и сел на деоккупированной Харьковщине обнаружили 22 застенки. Пока назвать общее количество людей, пострадавших от пыток оккупантов нельзя, поскольку часть людей сейчас находятся в РФ.

В Харьковской области до сих пор находят следы военных преступлений россиян. Так, в селе Черкасские Тишки обнаружили тела еще трех гражданских, один из них — без головы.

В Харьковской области также нашли 13 мешков с секретными документами оккупантов.

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