Правоохранители установили личность россиянина, который приказал обстрелять из танка больницу в Тростянце

Во исполнение преступного приказа экипаж танка произвел не менее трех выстрелов из танковой пушки.

Правоохранители установили личность российского военнослужащего, который в марте отдал приказ обстрелять из танка больницу в Тростянце Сумской области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, 23 марта 2022 года во время оккупации российскими военными г. Тростянец в нарушение норм международного гуманитарного права из танка Т-80 была обстреляна Тростянецкая городская больница.

Следствие удалось установить, что приказ об осуществлении прицельных выстрелов по зданию больницы отдал командир танка 6-й танковой роты 12-го гвардейского танкового полка "Шепетовский" 4-й гвардейской танковой дивизии "Кантимировская". Во исполнение преступного приказа экипажем танка произведено по меньшей мере три выстрела из танковой пушки, в результате чего повреждено здание стационарного корпуса больницы, в которой на время обстрелов находились больные и персонал больницы.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры военнослужащему РФ заочно уведомлено о подозрении по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В настоящее время решается вопрос проведения специального досудебного расследования в отношении подозреваемого.

Напомним, в Сумской области СБУ проводит рейды по выявлению вражеских диверсантов.

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