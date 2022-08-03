"Правый берег Днепра станет могилой для десантников из РФ": в ВСУ анонсировали новые "хлопки" в Херсонской области

Они будут пытаться сдержать контрнаступление ВСУ в Херсонской области и готовятся к наступлению на Криворожском и Николаевском направлениях.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Российские оккупанты склады с боеприпасами размещают либо на левом берегу Днепра, либо на правом – вжавшись в берег реки, чтобы их не достало украинское оружие. Однако в ВСУ напомнили, что РСЗО М142 HIMARS способны достигать этих позиций. Также украинские военные намекнули, что знают, в каких населенных пунктах россияне размещают свои склады с оружием.

Также в ВСУ отметили, что оккупанты, которые формируют на правом берегу Херсонщины полноценную ударную группу, будут обеспечены в полной мере человеческим ресурсом, но будут иметь проблемы с техникой и сопутствующими расходными элементами.

"Даже с тем имеющимся количеством складов, которые сейчас расположены на правом берегу и пока не испытывали запаха хлопка, можно говорить о том, что их количество недостаточно для обеспечения такой группы войск. После того как начнут раздаваться хлопки и на них, надежда будет только на ресурс на левом берегу", – говорится в сообщении.

В страткоме ВСУ отметили, что создается впечатление, что командование поставило своей целью в 2022 году в Украине окончательно уничтожить всю российскую десантуру.

"И братской могилой для них станет правый берег Херсонской области", – говорится в сообщении.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что цель всех наступлений российских войск на Донецком и Луганском направлениях – заставить Украину перебросить туда резервы, чтобы не опрокидывать их на направление настоящей опасности, где планируется большое наступление.

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