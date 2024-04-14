"Правый сектор" заявил о расформировании командованием ВСУ 67-й бригады ДУК "ПС" — подробности

Командование Вооруженных сил Украины расформовывает 67-ю отдельную механизированную бригаду ДУК "ПС" и переводит ее бойцов из Добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правый сектор" в другие подразделения. На командиров открыто служебное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба бригады.

"Мотивы таких действий нам неизвестны. Все попытки остановить этот процесс и выяснить причины результатов не дали. Возможно, кто-то считает, что распыление бойцов ДУК ПС по разным подразделениям Вооруженных сил приведет к уничтожению ДУК ПС", — говорится в сообщении.

Там заявили, что сейчас в бригаде работают многочисленные комиссии. Они составляют списки бойцов, которые с первого дня существования воинской части осуществляли в ее рядах защиту Украины. А на командиров подразделений открыты служебные расследования.

"Не исключено, что откроют уголовные производства по надуманным обвинениям в неисполнении боевых распоряжений. Командиры и бойцы готовы отстаивать свою, и павших собратьев, честь и достоинство законным способом. Все приказы командования бойцами и командирами выполняются. Остаются совершенно непонятными действия на полное ослабление боеспособного подразделения, которым с самого начала полномасштабного вторжения является данная военная часть", — отметили в бригаде.

Добровольческий украинский корпус "Правый сектор" в 2022 году был переформатирован в 67-м отдельную механизированную бригаду "ДУК" в составе Вооруженных сил Украины.

Напомним, эксперт назвал главный вызов, ожидающий Украину в 2024 году.

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