"Праздничные мероприятия — невозможны по понятным причинам": в Кремле якобы передумали проводить парад 9 мая в Мариуполе

В России заявили, что якобы не будут проводить парад 9 мая в заблокированном оккупантами Мариуполе.
По словам спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, "праздничные мероприятия — невозможны по понятным причинам".
Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.
"Говорилось уже, что в этом году, конечно же, это невозможно по понятным причинам. Но время придет, и там будет широкое празднование, — цитируют росСМИ "говорящую" главу Путина.
Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия решила повторить "спектакль" 9 мая в украинском Мариуполе спустя восемь лет после "парада пленных" в Донецке. Для этого кроме военнопленных планируют переодевать в форму гражданских.
Напомним, в СНБО украинцев призвали не игнорировать сигналы тревоги 9 мая из-за высокой вероятности массовых обстрелов РФ.
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