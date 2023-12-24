Праздник на костях в Мариуполе: возле Драмтеатра оккупанты установили елку – видео

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики установили новогоднюю елку рядом с руинами ими же разбомбленного Драмтеатра.

Об этом пишут в местных пабликах.

Разрушенный российскими войсками город украшают к новогодним праздникам.

Кроме того, в оккупированном городе появилась "праздничная" иллюминация в цветах российского флага.

16 марта 2022 года россияне сбросили авиабомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого прятались около 1000 взрослых и детей. Под завалами могли погибнуть около 300 человек.

Напомним, в Сети показали символическое фото разрушенного Мариуполя.

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