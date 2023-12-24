Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Праздник на костях в Мариуполе: возле Драмтеатра оккупанты установили елку – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
208
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Праздник на костях в Мариуполе: возле Драмтеатра оккупанты установили елку – видео

Разрушенный драмтеатр в Мариуполе

В Мариуполе возле Драмтеатра россияне установили новогоднюю елку.

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики установили новогоднюю елку рядом с руинами ими же разбомбленного Драмтеатра.

Об этом пишут в местных пабликах.

Разрушенный российскими войсками город украшают к новогодним праздникам.

Кроме того, в оккупированном городе появилась "праздничная" иллюминация в цветах российского флага.

16 марта 2022 года россияне сбросили авиабомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого прятались около 1000 взрослых и детей. Под завалами могли погибнуть около 300 человек.

Напомним, в Сети показали символическое фото разрушенного Мариуполя.

Читайте также ведущие новости дня:

"Танцы на костях": в Мариуполе возле Драмтеатра установили елку

"Танцы на костях": в Мариуполе возле Драмтеатра установили елку

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
208
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация