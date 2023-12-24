Праздник на костях в Мариуполе: возле Драмтеатра оккупанты установили елку – видео

В Мариуполе возле Драмтеатра россияне установили новогоднюю елку.
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики установили новогоднюю елку рядом с руинами ими же разбомбленного Драмтеатра.
Об этом пишут в местных пабликах.
Разрушенный российскими войсками город украшают к новогодним праздникам.
Кроме того, в оккупированном городе появилась "праздничная" иллюминация в цветах российского флага.
16 марта 2022 года россияне сбросили авиабомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого прятались около 1000 взрослых и детей. Под завалами могли погибнуть около 300 человек.
Напомним, в Сети показали символическое фото разрушенного Мариуполя.
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