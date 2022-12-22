Праздник приближается: как украинцы в Сети отреагировали на потери российской армии более чем в 100 тысяч (мемы)

Украинцы шутят, что это самый лучший подарок на новогодне-рождественские праздники.
С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, Силы обороны ликвидировали более 100 тысяч российских оккупантов. Украинцы не могли обойти "юбилей" потерь страны-агрессорки РФ.
ТСН.ua собрал реакцию Сети и самые яркие мемы о 100 тысячах мертвых россиян, оставшихся в Украине навсегда.
Пользователи соцсети отметили, что это самый лучший подарок на новогодне-рождественские праздники. За это они благодарят Силы обороны и военное руководство Украины. Они пишут, что "Праздник приближается".
Также украинцы шутят, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный наградил российского диктатора Владимира Путина серебряной кнопкой за 100 тысяч утилизированных россиян.
В пресс-службе Службы обороны подчеркнули, что план на 2022 год выполнен — 100 тысяч россиян в земле. А на 2023 год – победа Украины.
почта россии, работаешь? наши 100 тысяч возвратов оформили, встречай— Укрпочта (@ukrposhta) December 22, 2022
Если у вас пропал свет и интернет, их обязательно восстановят. А вот у 100 000 кафиров соединение пропало навсегда— Kyivstar (@TwiyKyivstar) December 22, 2022
Получили оптовый заказ от ВСУ pic.twitter.com/QvtiNmGs1w— Rozetka (@rozetka_ru) December 22, 2022
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 302-й день (война 8 лет). Российские оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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