Праздник приближается: как украинцы в Сети отреагировали на потери российской армии более чем в 100 тысяч (мемы)

Украинцы шутят, что это самый лучший подарок на новогодне-рождественские праздники.

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, Силы обороны ликвидировали более 100 тысяч российских оккупантов. Украинцы не могли обойти "юбилей" потерь страны-агрессорки РФ.

ТСН.ua собрал реакцию Сети и самые яркие мемы о 100 тысячах мертвых россиян, оставшихся в Украине навсегда.

Пользователи соцсети отметили, что это самый лучший подарок на новогодне-рождественские праздники. За это они благодарят Силы обороны и военное руководство Украины. Они пишут, что "Праздник приближается".

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Также украинцы шутят, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный наградил российского диктатора Владимира Путина серебряной кнопкой за 100 тысяч утилизированных россиян.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В пресс-службе Службы обороны подчеркнули, что план на 2022 год выполнен — 100 тысяч россиян в земле. А на 2023 год – победа Украины.

почта россии, работаешь? наши 100 тысяч возвратов оформили, встречай — Укрпочта (@ukrposhta) December 22, 2022

Если у вас пропал свет и интернет, их обязательно восстановят. А вот у 100 000 кафиров соединение пропало навсегда — Kyivstar (@TwiyKyivstar) December 22, 2022

Получили оптовый заказ от ВСУ pic.twitter.com/QvtiNmGs1w — Rozetka (@rozetka_ru) December 22, 2022

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 302-й день (война 8 лет). Российские оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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