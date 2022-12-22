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Праздник приближается: как украинцы в Сети отреагировали на потери российской армии более чем в 100 тысяч (мемы)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1509
Время на прочтение
1 мин
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Праздник приближается: как украинцы в Сети отреагировали на потери российской армии более чем в 100 тысяч (мемы)

Фото из открытых источников

Украинцы шутят, что это самый лучший подарок на новогодне-рождественские праздники.

С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля, Силы обороны ликвидировали более 100 тысяч российских оккупантов. Украинцы не могли обойти "юбилей" потерь страны-агрессорки РФ.

ТСН.ua собрал реакцию Сети и самые яркие мемы о 100 тысячах мертвых россиян, оставшихся в Украине навсегда.

Пользователи соцсети отметили, что это самый лучший подарок на новогодне-рождественские праздники. За это они благодарят Силы обороны и военное руководство Украины. Они пишут, что "Праздник приближается".

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников

Также украинцы шутят, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный наградил российского диктатора Владимира Путина серебряной кнопкой за 100 тысяч утилизированных россиян.

Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников / ©
Фото из открытых источников

В пресс-службе Службы обороны подчеркнули, что план на 2022 год выполнен — 100 тысяч россиян в земле. А на 2023 год – победа Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 302-й день (война 8 лет). Российские оккупанты  продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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Дата публикации
Просмотры
1509
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