Праздновал 1 мая: в оккупированном Токмаке погиб заместитель начальника оперуправления МВД РФ по Казани

Заместитель начальника оперативного отдела управления МВД России по Казани подполковник полиции Марсель Мубаракшин погиб во время празднования 1 мая в баре "Лагуна" во временно захваченном Токмаке в Запорожье.

Об этом сообщает пропагандистский "Казанский репортер".

Мубаракшин погиб во время "прилета" по заведению. Смертельно ранен еще один полицейский, его имя неизвестно, однако источники издания утверждают, что это сотрудник ОВД Сабинского района Татарстана.

Мубаракшин погиб во время "прилета" по заведению. Фото: kazanreporter

Еще двое полицейских пострадали.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко накануне комментировал последствия первомайского пира россиян.

"В кафе "Лагуна" в Токмаке первомайский пир гуляли "эфэсбешники", "эмведешники" и несколько паспортисток-коллаборанток. Генерал Черешня со старшим солдатом Луком смотрели на эту мразоту, а затем передали координаты места гулянья кафиров друзьям с кнопкой." Отработано было сразу несколько мест базирования кафиров", — написал он в телеграмм-канале.

Между тем , во временно оккупированной Михайловке Запорожской области был взорван штаб россиян. Логово оккупантов выследили украинские разведчики, они же отследили момент скопления русских и передали координаты дальше.

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