Празднование годовщины войны России: у Путина с массовкой будут расплачиваться одеждой и едой — СМИ

На концерт Путина в РФ уже собирают массовку.

Российский дикатор Путин готовится к празднованию годовщины войны против Украины. Для этого уже собирают массовку на "праздничный концерт", с которой готовы расплачиваться "брендовой одеждой", едой или 500 рублей.

Об этом пишет Bild.

Российский диктатор в Москве также планирует выступить на концерте по случаю массовых убийств украинцев. В России уже начали набирать массовку, которой обещают "500 рублей за несколько часов работы".

Также на кровавый концерт будут завозить студентов. Им обещают за присутствие брендовую одежду и еду.

Издание отмечает, что массовка на путинские концерты подешевела. Еще год назад россиянам за аналогичное действие предлагали 1500 рублей.

Напомним, россияне будут отмечать годовщину вторжения в Украину 22 февраля. В Лужниках захватчики планируют организовать настоящий концерт, на который, возможно, приедет и Владимир Путин. На это представление планируют согнать 200 тысяч россиян.

В Кремле кровавый концерт по случаю годовщины войны России против Украины пока не комментируют.

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