"Празднуйте спокойно": Данилов прокомментировал вероятность российского вторжения на Новый год

Секретарь СНБО подчеркнул, что Кремль, прежде всего, стремится дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

По состоянию на сегодняшний день нет угрозы открытого нападения России на Украину.

Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.

По словам Данилова, власти не видят большой опасности на украинских границах.

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"Если для определенной части западного общества это была новость, что у нас идет война и военная агрессия со стороны РФ, то для украинцев с февраля 2014 года это, к сожалению, ежедневные вещи", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО настаивает, что большого скопления российских войск вблизи украинских границ, о чем пишут западные СМИ, нет.

"Мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение количества военных. Но мы все отслеживаем все, что касается нашей границы. Мы четко отдаем себе отчет, что там происходит. Сегодня угроз для открытой агрессии со стороны РФ мы не видим. Что будет завтра, будем завтра с вами говорить", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что первоочередной задачей России является дестабилизация внутренней ситуации в Украине.

"В случае внутренней дестабилизации Россия может воспользоваться этой возможностью. Наша задача — этого не допустить. Отдыхайте спокойно, празднуйте. Мы не видим прямой угрозы для нашего государства", — сказал он.

Данилов не исключил, что в Кремле могут принять и другое решение по вторжению, но он пообещал обязательно проинформировать общественность, если о таких планах станет известно.

Напомним, что СНБО за закрытыми дверями заслушал доклады руководителей СБУ, МВД и ГУР о ситуации на границах и внутренней безопасности.

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