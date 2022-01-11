Пражский суд смягчил срок заключения чеху, ранее судимому на 20 лет за участие в войне на Донбассе

Пражский суд смягчил срок заключения чеху, ранее судимому на 20 лет за участие в войне на Донбассе

Приговор суда окончательный.

Апелляционный суд Праги снизил приговор ранее приговоренному к 20 годам заключения по обвинению в боевых действиях на Донбассе Лукашу Новачеку.

Об этом сообщает издание Blesk.

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Отмечается, во время заседания судьи смягчили приговор Новачеку, поскольку его участие в боевых действиях не доказано. Апелляционный суд признал Новачека виновным в участии в организованной преступной группе, а не в теракте.

Дело Лукаша Новачека

В июле 2015 Лукаш пробыл полгода в сепаратистских казармах. Однако, как он утверждал в суде, активно участвовать в военных задачах отказался. По его словам, он работал преимущественно на кухне — просто "чистил картофель и рыл выгребные ямы". В январе 2016 Новачек переехал в РФ, подал заявление на получение паспорта в посольстве Чехии и вернулся домой.

Еще одна версия Лукаша была, что он приехал в Донецк, чтобы увидеть девушку, с которой он познакомился через Интернет. По его словам, там в Донецке ее знакомые предлагали ему должность в армии, но он остался гражданским работником.

Ему угрожало более 26 лет тюрьмы. В первом обвинении было отмечено, что он служил в разведке, охране и патрулировании, а также воевал с украинскими войсками. Доказательством стали его фотографии в форме и оружии.

Ранее сообщалось, что украинский спецслужб, воюющий на Донбассе против своих, заочно приговорили к 10 годам.

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