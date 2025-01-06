Пребывание ВСУ на Курщине является важным фактором – эксперт по международной безопасности

Несмотря на попытки россиян вытеснить ВСУ из Курщины, украинские военные могут переходить от обороны к отдельным наступательным действиям на этом направлении.

Возможность Вооруженных сил Украины вести активные боевые действия на Курщине, не только обороняясь, но и наступая это серьезный удар по российскому военному и политическому руководству.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива.

"Все прекрасно понимают в Москве, Вашингтоне и, конечно, в Киеве также, что долгосрочная операция ВСУ на территории Курской области – это очень серьезный рычаг влияния на Путина, стабильность его режима и, в конечном счете, на будущие переговоры", – отмечает Жовтенко.

Эксперт добавил, что Российская Федерация не может обеспечить безопасность своей территории. Более того, несмотря на попытки россиян вытеснить ВСУ из Курщины, украинские военные имеют возможность переходить от обороны к отдельным наступательным действиям в этом направлении.

"Очевидно, что в этой истории есть большой массив информации, недоступный широкой общественности. Это и аналитические оценки военной разведки о реальных военных возможностях и ресурсах россиян. Также очевидно, что там не все так хорошо с северокорейскими подразделениями", – рассказывает Тарас Жовтенко.

Напомним, что в течение первого дня нового наступления в Курской области на территории РФ украинские Вооруженные силы могли пройти с боями 2,7 км.