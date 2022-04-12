Предал Украину за 14 тыс. грн: в Николаевской области задержали коллаборанта

Коллаборанта задержали и отправили под стражу.

В Николаевской области задержан коллаборант, который за 14 тыс. грн предал Украину. Он готовил диверсию на территории Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Предатель согласился работать на россиян в ноябре 2021 года. За это он получил 12 тыс. грн, за которые купил квадрокоптер.

"С его помощью подозреваемый продолжал производить видеофиксацию наиболее благоприятных мест для проведения десантирования диверсионно-разведывательных групп РФ и подготовки схронов для их боеприпасов", — говорится в сообщении.

В декабре и январе 2022 коллаборанту оккупанты дали еще 2 тыс. грн. За эти деньги он должен был осуществить видеосъемку местности, на которой можно разместить специально оборудованные, тайники с боевыми припасами, а также передать врагу отснятый материал. Боеприпасы планировалось использовать для подрыва моста со шлюзом на дамбе через Березанский лиман.

"В дальнейшем представители РФ, используя видеоматериал, изготовили по меньшей мере один тайник, в котором разместили 8 противотанковых мин, 11 тротиловых шашек и 2 подрывателя к противотанковым минам. Преступный план был сорван правоохранителями, а все боеприпасы изъяты в ходе спецоперации", — сообщили в прокуратуре.

Подозреваемый был задержан и помещен под стражу. Ему инкриминируют ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 113 УК Украины.

Напомним, российский убийца в Украине изнасиловал младенца и похвастался этим своим друзьям.

Также уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в настоящее время задокументировано около 25 девушек, которых российские оккупанты изнасиловали в Буче под Киевом.

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