Предал Украину за 40 тыс. грн: задержали 33-летнего диверсанта в Харькове

Мужчина передавал координаты объектов критической инфраструктуры Харькова.
В Харькове 33-летнему гражданину Украины сообщено подозрение по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины), ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.
По данным следствия, мужчина за денежное вознаграждение в 40 тыс. грн выполнял задания от представителя РФ. В целях проведения подрывной деятельности против Украины мужчина передавал координаты объектов критической инфраструктуры г. Харькова: ЧАО "Хлебзавод Салтовский" и Харьковского машиностроительного завода "ФЭД".
Досудебное расследование проводят следователи Управления СБ Украины в Харьковской области.
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