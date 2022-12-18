Предатель Царев признал, что российский план по захвату Украины полностью провалился

Подозреваемый в государственной измене бывший народный депутат Олег Царев, открыто поддержавший российское вторжение, признал, что план по захвату Украины провалился.

Об этом Царев заявил в интервью изданию The New York Times.

"Мы теряем Украину. Мы уже потеряли ее", – заявил Царев.

Он также заявил, что приезжал в Украину и участвовал в начале вторжения, но, по его словам, "россияне не поняли", что украинцы будут опираться, думая, что "все будет легко".

Также Царев заявил, что он хотел бы, что война сейчас прекратилась на тех позициях, на которых сейчас находятся войска, потому что россияне не смогли удержать даже один областной центр, захватившийся в начале войны.

"Армия, генералы, солдаты (оккупантов – ред.) не были готовы", — сказал Царев.

Напомним, ранее директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что лидер Китая обеспокоен провалом вторжения Путина в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что в начале полномасштабного вторжения российская армия, оказывается, планировала взять Киев менее чем за сутки — через 18 часов.

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