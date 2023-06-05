Предатель Царев заявил, что запад Украины будет встречать российских окупантов с "рушниками и коровами"

Сбежавший в Россию бывший нардеп и предатель Украины Олег Царев издал очередной бред. Он заявил, что "западные области Украины будут встречать российских окупантов с караваями и рушниками", мол там "есть много сторонников России".

Об этом он сказал в эфире российских средств массовой пропаганды.

Предатель заявил, что "запад Украины всегда встречал чужие армии с рушниками и коровами" и так будет и тогда, если российские оккупанты захватят эти области.

"Западная Украина (западные области Украины, – ред.) все армии, все без исключения, всегда встречала с каравайами и рушниками. И поверьте мне, если и когда придет наша власть на западную Украину (западные области Украины, – ред.), там сторонников единой России будет больше, чем в других областях. Потому что они всегда были за власть. За сильную власть", — заявил предатель Украины.

Предатель Царев заявил, что запад Украины "ждет российской оккупации"

Напомним, что ранее Царев заявлял, что Янукович хотел отделить от Украины западные области, поскольку там население не поддерживало Россию и пророссийские взгляды.

В декабре 2022 года Царев признал, что российский план захвата Украины полностью провалился.

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