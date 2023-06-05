Предатель Царев заявил, что запад Украины будет встречать российских окупантов с "рушниками и коровами"

Предатель придумал бред, что "на западе Украины много сторонников России".
Сбежавший в Россию бывший нардеп и предатель Украины Олег Царев издал очередной бред. Он заявил, что "западные области Украины будут встречать российских окупантов с караваями и рушниками", мол там "есть много сторонников России".
Об этом он сказал в эфире российских средств массовой пропаганды.
Предатель заявил, что "запад Украины всегда встречал чужие армии с рушниками и коровами" и так будет и тогда, если российские оккупанты захватят эти области.
"Западная Украина (западные области Украины, – ред.) все армии, все без исключения, всегда встречала с каравайами и рушниками. И поверьте мне, если и когда придет наша власть на западную Украину (западные области Украины, – ред.), там сторонников единой России будет больше, чем в других областях. Потому что они всегда были за власть. За сильную власть", — заявил предатель Украины.
Напомним, что ранее Царев заявлял, что Янукович хотел отделить от Украины западные области, поскольку там население не поддерживало Россию и пророссийские взгляды.
В декабре 2022 года Царев признал, что российский план захвата Украины полностью провалился.
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