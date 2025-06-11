Предатель или жертва: резонансная история освобожденного из плена экс-бойца ВСУ

Анатолий Тараненко / © скриншот с видео

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В рамках обмена пленными в мае Украина вернула домой Анатолия Тараненко — бывшего военного ВСУ, который в 2021 году добровольно перешел на сторону врага. Его использовали в российской пропаганде, а в Украине обвиняют в дезертирстве и присвоении имущества. Судебный процесс продолжается, а обстоятельства пребывания Тараненко среди пленных украинцев остаются непонятными.

Об этом говорится в статье hromadske.

Кто такой Анатолий Тараненко?

51-летний Анатолий Тараненко с Полтавщины ушел на войну добровольцем в 2015 году. По словам старосты села Буняковка Игоря Семоволоса, у мужчины был сложный характер и у него не было друзей. Родственники подтверждают, что Тараненко давно не общается с сестрами, сыновья одной из которых служат в ВСУ. Бывшая жена Лидия, с которой Анатолий развелся в 2013 году из-за его «ленивости» и отсутствия помощи по хозяйству, отмечает, что мужчина не платил алименты на троих детей, несмотря на заявления о том, что пошел воевать ради этого. Также у Тараненко есть кредитная задолженность.

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После обмена пленными в мае 2025 года, по словам бывшей жены, Анатолий связался с детьми и сообщил, что находится в госпитале. Однако Лидия не верит словам мужчины, что его пропагандистские заявления были «сценарием», ведь знает его как человека, который «за обещания что угодно сделает». Женщина также утверждает, что Тараненко угрожал похитить детей, звоня с оккупированной территории.

Обстоятельства перехода на сторону врага

Командир отделения 1 танковой бригады Дмитрий Терещенко, в подчинении которого находился Тараненко в конце 2020 года, свидетельствует, что у Анатолия были проблемы с алкоголем и долги. Ночью 28 января 2021 года, когда Тараненко должен был сменить побратимов на позициях возле Еленовки, он исчез вместе с приборами ночного и теплового видения, направившись по полю к позициям противника, которые были в 800 м. Терещенко также вспоминает, что незадолго до исчезновения была слышна стрельба со стороны врага.

Командир механизированного батальона 1 танковой бригады Сергей Хайло получил штраф за запоздалое сообщение о побеге Тараненко. Следствие установило, что тот отправился к позициям незаконных вооруженных формирований «добровольно и по собственной инициативе». Военнослужащий Сергей Скотарь заявляет, что видел Тараненко накануне исчезновения очень пьяным.

Терещенко также опроверг информацию о том, что Тараненко сжег боевую машину пехоты, но подтвердил, что тот несколько раз намеренно ее повреждал, сливая антифриз и вызывая неисправности двигателя.

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Использование Тараненко российской пропагандой

Российская пропаганда активно использовала Тараненко для очернения украинской армии, однако не имела единой версии его «перехода». Медиапроект «Вот Так» отмечает, что сначала в ТАСС писали об «операции» боевиков, во время которой Тараненко якобы сбежал с двумя другими украинцами. Также распространялись фейки о том, что его «били» и «отбирали еду» в ВСУ .

В интервью Тараненко заявлял, что «не помнит, как вылез» на оккупированную территорию из-за «состояния аффекта» после избиения побратимом. Его возили в село Сигнальное на оккупированной части Донецкой области, где мужчина обвинял украинскую армию в обстрелах гражданских объектов. В других интервью он рассказывал о якобы отсутствии снаряжения и алкоголизме в ВСУ, а также утверждал, что украинские спецслужбы «будут травить его детей».

Тараненко даже говорил Татьяне Монтян, обвиняемой в Украине в оправдании войны, что «давно хотелось поехать на Донбасс» и «остаться здесь», потому что в Украине он «враг и предатель». Пропагандисты также противоречили себе относительно причин присоединения мужчины к ВСУ: от «безысходности» до «мобилизации несмотря на энурез».

Скриншот из интервью Тараненко пропагандистке Монтян

Терещенко категорически опроверг заявления Тараненко об избиении, отметив, что на видео он «в идеальном состоянии». Экс-супруга Лидия подтвердила, что с украинской стороны детям никогда не угрожали, зато Анатолий сам угрожал похитить их с оккупированной территории.

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Дезертирство Тараненко и возможные военные преступления

Факт возвращения Тараненко в Украину в процессе обмена военнопленными привлек внимание украинского ветерана Виктора Лахно, который предположил возможность открытия уголовного производства за государственную измену и военные преступления, а также новые обстоятельства теракта в Еленовке. Лахно привел скриншоты, где утверждается, что Тараненко, находясь среди украинских пленных, якобы говорил, что «будет воевать против украинцев и резать» их.

Сообщение Виктора Лахно об Анатолии Тараненко

Сообщение Виктора Лахно об Анатолии Тараненко

Однако, остается непонятным, почему Тараненко, который перешел на сторону россиян, оказался в тюрьме среди украинских военнопленных, а также отсутствуют свидетельства о времени его содержания. Один из освобожденных из плена отметил, что является «заявителем и свидетелем» по делу Тараненко, но не может разглашать информацию.

Чечеловский райсуд Днепра в декабре 2024 года восстановил материалы уголовного производства в отношении Тараненко, утраченные в Волновахском райсуде. 4 июня 2025 года был назначен состав суда для слушания дела по существу. Тараненко обвиняют в дезертирстве и присвоении военного имущества, за что ему грозит до 12 лет заключения. 5 июня суд отказался отправлять мужчину под стражу, поскольку он не присутствовал на заседании, проходя реабилитацию в Винницком военном госпитале.

Напомним, в начале июня заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов заявлял, что все украинцы, которые возвращаются из плена, проходят проверку относительно сотрудничества с вражескими спецслужбами, ведь россияне пытаются вербовать себе агентов среди пленных. По результатам этой работы происходят процессуальные действия в рамках законодательства. По словам Юсова, «диверсантов в чистом понимании» среди экс-пленных контрразведка до сих пор не выявляла.

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К слову, 10 июня состоялся первый этап возвращения из российского плена тяжелораненых и раненых украинских военных. В рамках обмена пленными домой возвращаются бойцы ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Государственной специальной службы транспорта.