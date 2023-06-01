Предатель из Бахмута мобилизовался, чтобы "сливать" россиянам позиции ВСУ и данные о ПВО: подробности и фото

СБУ разоблачила предателя из Бахмута, сотрудничавшего с российской разведкой. Его завербовали еще до начала полномасштабной войны, сначала коллаборант "сливал" оккупантам последствия ударов по Бахмуту, а впоследствии мобилизовался в ВСУ.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, жителя Бахмута еще до начала полномасштабной войны завербовал агент 72-го разведцентра гу гшсс рф (более известного как ГРУ) Никита Климовский. После 24 февраля 2022 года российский агент сообщал россиянам о последствиях ракетных ударов по Бахмуту. Также он передал оккупантам координаты мостовых переправ в Бахмуте и окрестностях.

СБУ задержала "крота" в ВСУ. / Фото: СБУ

После этого ГРУ приказало мужчине выехать на Днепропетровщину и мобилизоваться в ВСУ, что он и сделал.

"После зачисления в состав одной из воинских частей ВСУ вражеский агент собирал информацию о количестве личного состава и вооружениях в подразделениях. Также фигурант передал агрессору информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Предатель передавал россиянам данные об ВСУ. / Фото: СБУ

Предатель мобилизовался в ВСУ, чтобы сливать россиянам данные. / Фото: СБУ

СБУ проверяет, готовил ли подозреваемый диверсии против военного руководства государства. Также предатель должен был передавать оккупантам места нахождения систем ПВО и современного вооружения, которое поступало в ВСУ. После чего житель Бахмута был задержан.

"Установлено, что для коммуникации с военной разведкой России их приспешник использовал мессенджер "Телеграмм". Во время обысков у фигуранта обнаружены два мобильных телефона, один из которых он использовал только для связи со своим "куратором" из ГРУ. На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", — сообщили в СБУ.

СБУ задержала российского "крота" в ВСУ. / Фото: СБУ

Предатель передавал оккупантам данные об ВСУ / Фото: СБУ

Напомним, в Волынской области к 12 годам лишения свободы приговорили 31-летнего жителя Буковины, который воевал против Украины на Донбассе, однако в 2022 году вернулся назад, чтобы якобы "вступить в ряды ВСУ".

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