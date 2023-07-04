Предатель из Николаева навел российскую ракету на дом родной сестры: просил "понять и простить"

На суде подозреваемый заявил, что все было "шуткой".

В Николаеве задержан 45-летний мужчина, который наводил российские ракеты на город. Он передал оккупантам данные о доме своей родной сестры, с которой конфликтовал, заявив, что там – военные. За это его заключили под стражу без возможности внесения залога.

Об этом сообщает Центральный районный суд города Николаева.

На суде мужчина просил отпустить его домой, заявив, что его нужно "понять и простить". Следствие установило, что в феврале 2023 предатель начал общаться с представителями российской оккупационной армии, направляя им координаты критической инфраструктуры и места дислокации ВСУ.

Он передал оккупантам координаты жилого дома, в котором проживала его родная сестра, призывая нанести туда ракетный удар. На суде коллаборант заявил, что у него был конфликт с сестрой, а эти данные он передал якобы случайно. Свои действия он называл также "шуткой".

Судья избрала ему меру пресечения — заключение под стражей без возможности внесения залога. Подозреваемому инкриминируют ч.2 ст.111, ч.2 ст.15, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28 ч.1 ст.438 УК Украины.

Напомним, бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Суд назначил ему наказание – пожизненное лишение свободы с конфискацией надлежащего имущества.

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