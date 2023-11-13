Предатель, из-за которого погибли более 30 человек в Харькове, получил пожизненное заключение

Сегодня Киевский районный суд Харькова признал виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины 37-летнего мужчину, который 1 марта 2022 года навел российскую ракету на здание Харьковской ОВА.

Об этом сообщил глава ОВА города Олег Синегубов.

"Предатель получил пожизненное заключение с конфискацией имущества. Следствием этого удара, напомню, стала гибель 31 человека. Здание ХОВА было почти полностью разрушено", — отметил он.

Следствие полностью доказало факты сотрудничества подозреваемого с российскими спецслужбами, которым он через соцсети сливал информацию об ВСУ и инфраструктуре Харьковщины.

В частности, 28 февраля 2022 года осужденный передал своему куратору в Москве информацию, что в здании ХОВА находятся украинские военные. Также предатель передал российским спецслужбам другую информацию для ударов по Харькову и области и распространял пропагандистские нарративы.

Как сообщалось, СБУ установила личности 57 коллаборантов в Херсонской области. Они вступили в созданный российскими оккупантами "Главное управление МВД РФ Херсонской области" на левобережной части региона и пытали украинцев.

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