Предатели готовили массированные авиаудары по Украине накануне Пасхи – подробности

Служба безопасности задержала агентурную группу ФСБ, которая готовила координаты для массированных авиаударов по Киевской, Черкасской, Полтавской, Винницкой и Кировоградской областям накануне Пасхи. Среди приоритетных целей врага были энергопредприятия и логистические склады хранения горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Кроме того, оккупанты надеялись получить от своей агентуры "подтверждение" относительно актуальных геолокаций военных аэродромов, а также спецподразделений, охраняющих Генштаб ВСУ.

Для выполнения этих задач российская спецслужба привлекла двух своих агентов из Умани и Лубен. Для конспирации фигуранты действовали порознь, но дистанционно "замыкались" на одного куратора из ФСБ.

Предатели готовили массированные авиаудары по Украине / Фото: Служба безопасности Украины

Агент ФСБ / Фото: Служба безопасности Украины

Предателей удалось задержать "на горячем" недалеко от Киева, где они проводили доразведку вблизи потенциальных целей, и тем самым сорвать планы агрессора по подготовке воздушных ударов.

Как установило расследование, обоих фигурантов, 28-летних безработных, в марте этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник "Крымского управления" ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности.

За сотрудничество с оккупантами он обещал своим агентам денежное вознаграждение. Для коммуникации использовали анонимный чат в популярном мессенджере.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Житомире СБУ обнаружила трех учителей лицея, распространявших прокремлевские нарративы.

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