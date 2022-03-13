"Предатели" и "Диверсанты": оккупанты публикуют в Сети фейки об украинских военных

"Предатели" и "Диверсанты": оккупанты публикуют в Сети фейки об украинских военных

Украинские силовики просят украинцев аккуратно относиться к информации.

Оккупанты пытаются дестабилизировать ситуацию в Украине фейковыми “вбросами”, в которых они рассказывают о якобы “предателях”.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Украинские силовики просят украинцев аккуратно относиться к информации, которую они читают в прессе со ссылкой на анонимных источников.

“Зафиксированы случаи, когда в информационное поле специально вбрасываются данные о якобы предателях и диверсантах, публикуются их фамилии, номера авто – с призывом немедленно задержать. Часто такие "вбросы" направлены против сотрудников силовых структур и военных. Цель очевидна – посеять раздор и спровоцировать стычки и стрельбу между защитниками Украины”, — пояснили в пресс-службе ВСУ.

Если же у вас есть информация о диверсантах - сообщать об этом необходимо правоохранителям на лицию “102” или в чат-бот t.me/stop_russian_war_bot, где она будет проверена.

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