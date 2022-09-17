Предатели массово выходят на связь с украинскими спецслужбами, чтобы передать данные об оккупантах – мэр Мелитополя

Предатели четко осознают, что Мелитополь будет освобожден, что в городе будет украинский флаг.

В Мелитополе среди местных коллаборантов началась паника.

Предатели боятся контрнаступления Вооруженных сил Украины и пытаются сами выйти на связь с украинскими спецслужбами.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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"Мы в последние дни видим такую тенденцию, что коллаборанты выходят на связь с украинскими спецслужбами, чтобы заключить соглашение об отмене, отсрочке или смягчении их наказания, если они будут предоставлять информацию и служить государству Украина. Сегодня мы видим, что такие обращения массовые ", – отметил Федоров.

"Также коллаборанты четко осознают, что Мелитополь будет освобожден, что в Мелитополе будет украинский флаг. Поэтому они решили сейчас скрыться и дождаться прибытия Вооруженных сил Украины, чтобы потом сдаться нашему правосудию. Они понимают, что лучше отсидеть какой-то срок в тюрьме, но по закону, чем быть зачищенным ФСБ", – отметил мэр Мелитополя.

Напомним, оккупированный Мелитополь покинула половина проживавших там до войны жителей. К слову, в начале полномасштабного вторжения в Мелитополе насчитывалось около 150 тысяч человек. Россияне оставили временно оккупированный Мелитополь без газа, поэтому отопительный сезон вовремя не начнется.

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