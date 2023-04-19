Предатели в российском Генштабе: Пригожин нашел оправдание будущего поражения — Пионтковский

Борьба российских "пауков в банке" уже играет в пользу Украины, ведь на фоне конфликта ВСУ продолжают уничтожать оккупационную армию.

Владелец российской террористической организации ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин понимает, что российскую армию ждет поражение в войне и пытается выставить Генштаб вооруженных сил РФ "изменниками России".

Такое мнение высказал в комментарии "24 каналу" российский публицист и политолог, живущий в США, Андрей Пионтковский.

“Пригожин понимает, что война проиграна. Он уже работает в послепутинской России. У него будет простая легенда: я героически сражался на фронте, нас предали в Генштабе и продажная элита, мы должны их сбросить и разграбить всю их собственность”, – предположил он.

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По словам Пионтковского, в конфликте между Пригожиным и руководством российского Генштаба президент РФ Путин не решается занять одну сторону и бездарно маневрирует.

“Трусливый и бездарный Путин продолжает маневрировать между двумя смертельными врагами – Генштабом и ЧВК "Вагнер". Сегодня он играет за одну сторону, на следующий день – за другую. Это ничем хорошим для него не закончится”, – подчеркнул эксперт.

Андрей Пионтковский считает, что такая борьба "пауков в банке" уже играет в пользу Украины, ведь пока они соперничают между собой, ВСУ продолжают уничтожать оккупационную армию.

Напомним, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предложил остановить войну против Украины, поскольку, по его словам, "цель спецоперации была достигнута".

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