Предатели в Запорожской области объявили о "национализации" имущества Украины — СМИ

Предатель Украины, так называемый "председатель" ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о "национализации" имущества Украины.

Коллаборанты объявили о "национализации" украинского имущества, чтобы повысить эффективность своей оккупационной "власти".

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды со ссылкой на так называемого "замглавы администрации" Андрея Трофимова.

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"Сегодня ( 2 июня – ред. ) председатель ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о национализации имущества, принадлежащего Украине. Указ подписан с целью обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояние для жителей Запорожской области", — говорится в сообщении росСМИ.

В частности, предатели хотят "отжать" у Украины земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики, имущества, которое находилось в собственности Украины на 24 февраля 2022 года.

Напомним, по данным ОВА, российские оккупанты стягивают на Запорожье свои войска из аннексированного Крыма. Так, захватчики перебрасывают в Запорожье не только сухопутные войска, но и воздушный и морской компоненты.

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