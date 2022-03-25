Предательница, руководящая оккупированным Мелитополем, пытается присвоить украинскую гумпомощь

Частью гуманитарной помощи могут решить накормить российских оккупантов, сообщил законный мэр города.

Объявленная российскими оккупантами "мэром" Мелитополя Галина Данильченко пытается присвоить гуманитарную помощь, которую отправили из Запорожья.

Об этом сообщил законный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

"Самопровозглашенный руководитель оккупационной администрации Галина Данильченко издала личный приказ запретить выдавать гуманитарную помощь. Пожарная часть заблокирована оккупантами с оружием. Вывезти гуманитарную помощь для ее распространения нам не дают", – говорится в сообщении.

Федоров добавил, что автомобили с лекарствами, средствами гигиены, продуктами питания были отправлены из Запорожья еще 24 марта, однако в Мелитополь они смогли прибыть только утром 25 марта.

Законный мэр Мелитополя уточнил, что буквально через 30 минут после старта выгрузки гуманитарной помощи российские оккупанты окружили пожарную часть №9, куда прибыли грузы, и попытались их забрать.

"Есть информация, что они планируют часть гуманитарной помощи похитить, чтобы реализовать за наличные деньги. Часть – накормить своих пророссийских сторонников и военнослужащих армии оккупанта. Хочу обратиться к Галине Викторовне: вы сознательно изменили Украине, перешли на сторону врага! А сейчас своими действиями вы сознательно предаете всех мелитопольцев, которые неделями ждали помощи!" – подчеркнул Федоров.

Он также выразил надежду, что гуманитарную помощь все же получат жители Мелитополя и района, а гумконвои станут постоянными.

Напомним, 24 марта в подразделении оккупационных войск РФ в Мелитополе 70 военнослужащих устроили бунт и отказались участвовать в боевых действиях против ВСУ.