Предчувствие тяжелой зимы: Ким намекнул, что россияне сменили тактику

Виталий Ким

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким сообщил, что в течение суток российская армия атаковала область FPV-дронами, управляемыми авиабомбами (КАБами) и "Шахедами". Под ударами оказались промышленные и объекты критической инфраструктуры в Николаеве и приграничных общинах.

Об этом Ким сообщил в эфире "Новини.Live".

"Были дроны, КАБы, были "шахеды". Различные объекты - промышленные, критической инфраструктуры. В городе Николаеве фиксировали удары именно КАБами и шахедами. В последнее время количество атак несколько возросло - их не было, и они появились", - отметил Ким.

По его словам, российские силы пытаются создать в информационном поле впечатление о якобы массовом производстве дронов и бомб.

"Серийное производство - это бред. Если бы оно действительно было, атаковали бы не двумя, а двадцатью дронами. Это делается, чтобы люди волновались", - сказал глава области.

Несмотря на мощные удары, жертв нет, пожар на месте атаки ликвидирован, значительные разрушения не зафиксированы.

Ким отметил, что эти обстрелы могут быть частью подготовки врага к зиме — оккупанты пристреливаются по критическим объектам, чтобы усложнить ситуацию с энергоснабжением зимой.

"Зима еще не началась, а уже видно, что враг прицеливается к объектам критической инфраструктуры. Мы это понимаем и работаем над тем, чтобы усилить противодействие вместе с Воздушными силами. Ожидаем сложную зиму и увеличение количества обстрелов", - подчеркнул Ким.

Напомним, ранее россияне ударили по магазину в селе Николаевка Днепропетровской области. В момент атаки там было немало людей. Одна из посетительниц погибла на месте.