Предлагали доллары и евро: пограничники рассказали, как мужчины пытались скрыться из Украины

Предлагали доллары и евро: пограничники рассказали, как мужчины пытались скрыться из Украины

С начала марта пограничников пытались подкупить 76 раз.

Мужчины, пытаясь избежать от призыва, 76 раз предлагали украинским пограничникам взятки, чтобы выехать из Украины.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Общая сумма предлагаемых взяток: 46 650 долларов США, 7 750 евро, 74 тысячи гривен, 4520 польских злотых и 3000 чешских крон. "Решать" вопросы таким образом пытались военнообязанные мужчины", — сообщили пограничники.

С начала марта пограничников пытались подкупить 76 раз

▪️Общая сумма предлагаемых взяток: 46 650 долларов США, 7 750 евро, 74 тысячи гривен, 4520 польских злотых и 3000 чешских крон

▪️ «Решать» вопросы таким образом пытались военнообязанные мужчины pic.twitter.com/fYKNRQwICO — Госпогранслужба (@DPSU_ru) April 14, 2022

Напомним, сегодня юридические консультанты Украины и России работают над формулировкой "стамбульского коммюнике", чтобы не допустить в дальнейшем новых эскалаций и обеспечить мирное послевоенное будущее Украины.

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