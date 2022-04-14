Предлагали доллары и евро: пограничники рассказали, как мужчины пытались скрыться из Украины

С начала марта пограничников пытались подкупить 76 раз.
Мужчины, пытаясь избежать от призыва, 76 раз предлагали украинским пограничникам взятки, чтобы выехать из Украины.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.
"Общая сумма предлагаемых взяток: 46 650 долларов США, 7 750 евро, 74 тысячи гривен, 4520 польских злотых и 3000 чешских крон. "Решать" вопросы таким образом пытались военнообязанные мужчины", — сообщили пограничники.
С начала марта пограничников пытались подкупить 76 раз— Госпогранслужба (@DPSU_ru) April 14, 2022
▪️Общая сумма предлагаемых взяток: 46 650 долларов США, 7 750 евро, 74 тысячи гривен, 4520 польских злотых и 3000 чешских крон
▪️ «Решать» вопросы таким образом пытались военнообязанные мужчины pic.twitter.com/fYKNRQwICO
Напомним, сегодня юридические консультанты Украины и России работают над формулировкой "стамбульского коммюнике", чтобы не допустить в дальнейшем новых эскалаций и обеспечить мирное послевоенное будущее Украины.
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