"Предлагаю пари": Резников отреагировал на обвинения в закупке летних курток вместо зимних

Министр обороны готов уйти с должности, если схема по закупкам подтвердится.

На фоне обвинений в закупке и поставке летних курток вместо зимних министр обороны Алексей Резников предложил паре: если окажется, что Министерство обороны действительно поставило 180 тысяч летних курток вместо зимних, то он подаст в отставку.

Об этом Резников сообщил "Бабелю".

По его словам, если же окажется, что были поставлены 180 тысяч зимних курток, а не пожилых, то народный депутат Анастасия Радина, Председатель антикоррупционного комитета Верховной Рады, должен составить мандат, а журналист "Украинской Правды" Михаил Ткач — уйти из издания и на 3 года перестать заниматься журналистикой.

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Кроме того, Резников подчеркнул, что при разборе ситуации Минобороны предоставит все документы, доказательства, факты и материалы, касающиеся дела, мол, чтобы победитель спора был очевиден для всего украинского общества.

"Арбитрами в этой паре Алексей Резников приглашает Комитет по депутатской этике ВРУ и Комиссию журналистской этики, а наблюдателями — редакции украинских изданий", — говорится в сообщении.

Что предшествовало

Накануне журналисты заявили о возможной причастности нардепа от "Слуги народа" Геннадия Касая к закупке Минобороны Украины для военных курток по завышенной в несколько раз цене. Речь идет о получении ведомством летних курток вместо зимних.

В то же время глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин проинформировал, что племянника Касая "официально вывели из кампании уже после соглашения с Минобороны по курткам".

Ранее журналисты выяснили, как цена военной экипировки для Минобороны в 2022 году увеличилась втрое во время доставки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Такой! Закупку для армии заблокировали!!! Проверки ДБР!"

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