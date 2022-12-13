"Предлагаю зафиксировать основы": Подоляк напомнил о нападении РФ на Украину в 2014 году и о полномасштабной войне

Подоляк подчеркнул, что Россия нарушает международное право еще с 2014 года.
В 2014 году Россия напала на Украину и нарушила международное право. Уже восемь лет Российская Федерация терроризирует Украину обстрелами.
Об этом в Twitter написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Он предложил зафиксировать основы:
- РФ впервые атаковала Украину в 2014-м, захватив Донбасс и Крым;
- Донбасс и Крым – оккупированные территории Украины;
- Россия атакует Украину сотнями крылатых ракет со своей территории, тотально нарушая международное право.
"Понимание этого поспособствует правильным решениям", — подчеркнул он.
Российская агрессия против Украины
Весной 2014 года Россия вторглась на территорию Донецкой и Луганской областей после аннексии полуострова Крым. Впоследствии было объявлено о создании незаконных террористических республик "ДНР" и "ЛНР".
Президент России Владимир Путин 21 февраля 2022 официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР". В присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника Путин подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР.
А уже ранним утром 24 февраля Путин объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса – фактически начав полномасштабную войну против Украины.
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